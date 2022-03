Salah em choque com sétimo lugar na Bola de Ouro

O avançado dos "reds" também mostrou desagrado com a ausência no onze do ano da FIFA

Numa entrevista a um canal de televisão egípcio, Mohamed Salah falou sobre o seu descontentamento com a sua posição na votação da última edição da Bola de Ouro, organizada pela revista France Football e ganha por Lionel Messi. "Fiquei chocado por não ter tido uma melhor posição na votação da Bola de Ouro, mas não posso fazer nada. Ninguém no mundo esperava que fosse sétimo, mas aconteceu", explicou.

No prémio "The Best", entregue pela FIFA, a posição do egípcio foi melhor, ficando em terceiro lugar, atrás de Messi e Lewandowski, que foi o premiado desta vez. No entanto, o facto de ter ficado de fora do onze do ano da FIFA também deixou transtornado o avançado do Liverpool, apesar de descartar qualquer tipo de conspiração.

"Não acho que exista uma conspiração, mas sim escolhas que não estão certas até em muitos países em que o futebol não é popular. Não sei em que é que basearam essas escolhas, mas não acredito em conspirações", afirmou o jogador.

