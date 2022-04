Salah eleito futebolista do ano em Inglaterra pelos jornalistas

Egípcio sucede a Rúben Dias, que tinha sido distinguido com o mesmo prémio na temporada 2020/2021

Mohamed Salah viu a sua temporada de 2021/2022 ser reconhecida. O egípcio foi eleito o futebolista do ano em Inglaterra pelos jornalista, arrecadando o prémio da Football Writers Association (FWA).

O extremo do Liverpool arrecadou 48% dos votos e bateu a concorrência de Kevin de Bruyne, do Manchester City, e de Declan Rice, do West Ham.

Na época passada, Rúben Dias tinha sido distinguido com o mesmo prémio, depois da temporada de estreia pelo Manchester City.

No futebol feminino, Sam Kerr, jogadora do Chelsea, foi eleita a futebolista do ano.