Salah e o futuro no Liverpool: "Não posso dizer muito, mas não está nas minhas mãos"

Mohamed Salah tem contrato com o Liverpool até junho de 2023.

O contrato de Mohamed Salah com o Liverpool ainda tem mais uma época pela frente, mas já há algum tempo o destino do jogador egípcio é discutido no clube inglês. Em novo capítulo sobre os rumores que giram em torno da sua permanência na equipa, o próprio jogador de 29 anos afirmou que a cotinuidade no emblema de Anfield não está garantida.

"Se me perguntares, adoraria ficar até o último dia de minha carreira no futebol profissional. Mas não posso dizer muito sobre isso. Não está nas minhas mãos ", disse Salah à "Sky Sports".

Mohamed Salah é o artilheiro do Premier League nesta temporada com sete golos. O contrato com o Liverpool é válido até junho de 2023, o que não é garantia que ele siga no clube para o próximo ano. Equipas como o PSG e o Real Madrid estão entre os pretendentes de Salah, que deixou tudo nas mãos do Liverpool.

"Depende do que o clube quer, não de mim. No momento não me vejo a jogar contra o Liverpool. Isso me entristeceria. É difícil, não quero falar sobre isso, mas vamos ver o que acontecerá no futuro", disse.

O jornal The Mirror noticiou recentemente que Salah quer ver o seu desempenho em campo recompensado e, para isso, quer cobrar mais do dobro do que recebe atualmente: o salário anual passaria de 11 para 28 milhões de euros.

O Liverpool, segundo colocado na classificação do campeonato inglês a um ponto atrás do Chelsea. A equipa do Jurgen Klopp defronta o Manchester United este domingo.