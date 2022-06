Salah bate concorrência de peso e vence prémio de Jogador do Ano da PFA

Mohamed Salah posa com o prémio de Jogador do Ano da PFA

Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Virgil Van Dijk, Sadio Mané e Harry Kane também concorriam à distinção

Mohamed Salah foi eleito esta quinta-feira Jogador do Ano pela Associação de Jogadores Profissionais (PFA), vencendo a concorrência de Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Virgil Van Dijk, Sadio Mané e Harry Kane.

O astro egípcio venceu a distinção pela segunda vez na carreira, igualando nomes como Ronaldo, De Bruyne, Mark Hughes, Alan Shearer, Thierry Henry ou Gareth Bale.

"Este prémio é especial, devido a ter sido votado por jogadores. Isso mostra às pessoas que, se trabalhares no duro, ganharás aquilo para o qual trabalhaste", reagiu Salah, após receber o prémio.

Já no que toca ao futebol feminino, Sam Kerr, avançado de 28 anos do Chelsea, tornou-se a primeira futebolista australiana a vencer o prémio de Jogadora do Ano para a PFA, após ter sido a melhor marcadora do Chelsea na Premier League, com 20 golos.