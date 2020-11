Salah, estrela do Liverpool e do Egito

Federação do Egito confirmou o teste positivo do craque.

A federação do Egito informou esta sexta-feira que Salah está infetado com covid-19. Segundo a informação prestada pelo organismo, o exame positivo foi o único detetado no seio da seleção africana, estando a estrela do Liverpool assintomática.

O Egito prepara um duplo compromisso com o Togo, de qualificação para a Taça das Nações Africanas.

O caso positivo de Salah surge na mesma semana em que foi divulgado um vídeo no qual o jogador aparece a dançar no casamento do irmão.