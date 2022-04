"Salah? Acho que vai renovar. Se vires o que se passou com Fernando Torres..."

Declarações de Jamie Carragher, lenda do Liverpool, na "Sky Sports".

Jamie Carragher, lenda do Liverpool, comentou a atual situação de Mohamed Salah no clube, tendo em conta os rumores de uma possível saída no próximo mercado de transferências de verão.

"Não acho que o Liverpool deva elevar a sua oferta neste momento, mas acho que Salah deveria ser sensível perante este tema. Ele e o seu representante devem perceber a situação que têm no Liverpool. Vão continuar a ter um contrato impressionante, mas olhem para o futebol que [Salah] está a jogar neste momento, com um dos melhores treinadores do mundo, numa das melhores equipas do mundo", começou por dizer na "Sky Sports", antes de dar a sua opinião sobre o que deverá acontecer.

"Acho que vai renovar, [o Liverpool] é o melhor sítio para ele. Salah não chegou como uma superestrela ao Liverpool, ele tornou-se uma superestrela aqui e acho que Jurgen Klopp e a forma como joga tira o melhor dele [Salah]. Não acho que fosse perigoso ele ir embora. De verdade que não. Mas acho que o melhor para ambos e para o clube seria renovar", afirmou, antes de concluir:

"O que [Salah] fez nos últimos anos tornou-o num dos melhores jogadores que já vestiram a camisola do Liverpool e acho que seria triste que fosse embora, talvez para um rival no mesmo país. Acho que apagaria o seu legado no Liverpool. Se vires o que se passou com [Fernando] Torres quando foi para o Chelsea... Não acho que fosse bom para a sua carreira. Onde poderia estar melhor do que no Liverpool, neste momento? Acho que em lado nenhum."