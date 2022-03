Salah acaba contrato em 2023 e Barcelona está atento

O extremo do Liverpool tem estado mais uma vez em bom plano, mas a situação contratual tem vindo a complicar-se, abrindo a porta a uma transferência no verão.

O próximo verão de transferências ainda está relativamente longe mas já começam a surgir os primeiros candidatos a protagonistas de "novelas" do mercado. Um desses nomes poderá ser Mohamed Salah.

O egípcio está a realizar mais uma temporada de luxo ao serviço do Liverpool, com 28 golos marcados em todas as competições, e é um dos trunfos de Jurgen Klopp para atacar as competições em que competem os reds. Apesar do rendimento, Salah tem vindo a preocupar o clube inglês pelo facto de acabar contrato no próximo ano, e não parecer recetivo a aceitar a atual proposta de renovação.

Segundo o jornal espanhol AS, um dos clubes que pode aproveitar a situação de Salah é o Barcelona. A equipa de Xavi tem como principal objetivo do próximo mercado a contratação de um avançado de renome. Neste contexto, a prioridade seria Haaland do Borussia de Dortmund, mas a contratação do norueguês poderá não ser viável para os catalães, sendo o Manchester City um destino mais provável. A alternativa encontrada pelos dirigentes do Barça a Haaland é Mohamed Salah. O avançado poderia vir para a cidade Condal a troco de 60 a 70 milhões de euros no próximo verão, com o Liverpool a evitar que o egípcio saia a custo zero na época seguinte.

O Barcelona já terá entrado em contacto com o entorno do jogador, que vê com agrado a mudança para Espanha, depois de cinco épocas ao serviço dos reds.