Sala: Nantes paga 7,2 milhões ao Bordéus e mantém diferendo com Cardiff

Clube francês exige mais de 100 milhões de euros pela transferência do extremo, que morreu em 2019, na sequência de uma queda de avião trágica, no Canal da Mancha.

Mais de quatro anos depois da morte de Emiliano Sala, no Canal da Mancha, na sequência da queda do avião que o transportava de França para Inglaterra, com vista a uma transferência do Nantes para o Cardiff, a troco de 17 milhões de euros, o clube francês anunciou que vai pagar 7,2 milhões de euros ao Bordéus.

Os "girondins", que Sala representou entre 2010 e 2015, reclamavam o valor correspondente a uma percentagem da transferência do extremo argentino, de 28 anos, podendo aproveitar o valor para transmitir garantias financeiras às autoridades e pagar uma dívida superior a 10M€ ao seu principal credor, como revela o jornal L'Équipe.

Já o diferendo entre o Nantes e o Cardiff continua sem resolução, uma vez que os galeses recusam-se a pagar a totalidade dos 17 milhões, tendo liquidado apenas um terço desse valor (5,7 M€). Por sua vez, os franceses exigem ser indemnizados em mais de 100 M€.

Uma primeira audiência no Tribunal do Comércio de Nantes foi marcada para quinta-feira.