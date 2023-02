Saka prestes renovar com o Arsenal: "Queremos criar um projeto a longo prazo"

Extremo inglês tem realizado uma temporada em cheio ao serviço dos gunners.

A Sky Sports avança esta sexta-feira que o Arsenal, atual líder da Premier League e adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa, está prestes chegar a acordo para renovar com Bukayo Saka, cujo vínculo atual expira no verão de 2024.

O extremo inglês, de 21 anos, tem sido uma das grandes estrelas dos gunners na presente temporada e, segundo a informação avançada, deverá tornar-se no jogador mais bem pago da equipa, auferindo mais de 226 mil euros por semana, com vista a um contrato de longa duração.

"É nossa responsabilidade manter os melhores jogadores e aqueles que têm os mesmos objetivos do clube. Queremos criar um projeto a longo prazo e precisamos que os nossos melhores jogadores estejam comprometidos com o clube. Queremos mantê-los juntos, criar estabilidade e, a partir daí, iremos tornar-nos num clube melhor e continuaremos a evoluir", referiu Arteta, quando questionado sobre o assunto.

Formado nos londrinos, Saka soma 10 golos e oito assistências em 31 partidas disputadas na presente época.