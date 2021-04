Saiu lesionado do clássico e deverá ser baixa até ao final da época no Real Madrid

Emblema merengue esclareceu este domingo a lesão de Lucas Vázquez.

O futebolista do Real Madrid Lucas Vázquez deve falhar o resto da temporada devido a uma entorse no ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo, contraída no sábado, durante o jogo com o Barcelona, anunciaram este domingo o emblema merengue.

Em comunicado, o clube indica que a lesão do jogador, aos 43 minutos do jogo com o Barcelona, que os blancos venceram por 2-1, foi confirmada este domingo após a realização de uma ressonância magnética.

Lucas Vázquez, que se lesionou após uma disputa de bola com Sergio Busquets deverá enfrentar uma paragem de oito semanas.

Após o triunfo sobre o Barcelona, o Real Madrid assumiu provisoriamente a liderança da Liga espanhola, em igualdade pontual com o Atlético de Madrid, que joga este domingo no terreno do Bétis.

A equipa de Zinedine Zidane vai visitar os ingleses do Liverpool, na quarta-feira, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de uma vitória por 3-1 no embate da primeira mão, na capital espanhola.