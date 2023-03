Saiu dos sub-23 do Leixões e, agora, é seguido por Atlético de Madrid e não só

Marciano Tchami, de apenas 18 anos, ainda não se estreou pela equipa principal do Almería, mas já está a ser seguido por colchoneros, Villarreal e Brighton

Chama-se Marciano Tchami, tem apenas 18 anos, joga pela equipa B do Almería, mas estará já a ser seguido por clubes de nomeada de Espanha e Inglaterra, depois de uma passagem pelo futebol português.

Segundo Fabrizio Romano, o avançado, que saiu da equipa de sub-23 do Leixões no início da época passada, interessa a emblemas como o Atlético de Madrid, o Villarreal e o Brighton.

Apesar de ainda não ter jogado pela equipa principal do Almería, Marciano já treinou sob as ordens de Rubi, técnico da formação espanhola, que confia no jogador e que, por isso, colocou uma cláusula de rescisão no valor de 40 milhões de euros.