Saiu do PSG por 15 milhões e agora pode voltar por mais do triplo

Moussa Diaby foi transferido para o Leverkusen no verão de 2019. É seguido por Arsenal e Newcastle, mas é um dos objetivos de Luís Campos para o próximo defeso

Moussa Diaby pode ter uma segunda vida em Paris. Transferido do clube que o formou no verão de 2019, o extremo é um dos objetivos de Luís Campos para o próximo verão.

De acordo com o jornal L'Equipe, os parisienses podem avançar para os 50 milhões pretendidos pelo Leverkusen, que, em 2019, pagou 15 milhões de euros pelo internacional francês.

Tendo a concorrência de Arsenal e Newcastle, Luís Campos tem na contratação de Moussa Diaby um namoro antigo. O jogador foi alvo do interesse do PSG na reabertura do mercado, mas manteve-se na Bundesliga.

No Leverkusen desde 2019, Moussa Diaby, internacional A em 10 ocasiões, leva 167 partidas e 49 golos marcados com o atual sexto classificado da Bundesliga. Com Xabi Alonso, tentará eliminar a Roma para atingir a terceira final europeia da história do clube.