Saiu do Leeds há uma semana e está a caminho de outro clube da Premier

The Athletic dá Jesse Marsch como o provável terceiro treinador do Southampton em 2022/2023

Jesse Marsch pode estar a caminho de regressar à Premier League, pouco mais de uma semana depois da saída do comando técnico do Leeds.

De acordo com o The Athletic, o norte-americano é o mais sério candidato a assumir o lugar de treinador do Southampton, que já despediu, em 2022/2023, Ralph Hasenhüttl e Nathan Jones.

Na época passada, depois de substituir Marcelo Bielsa, Marsch conseguiu o objetivo de manter o Leeds na Premier League. O Southampton é, por esta altura, último classificado.