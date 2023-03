Saint-Gilloise estava no avião, viu aeroporto ser encerrado e voltou para o hotel

Depois do empate a três golos, na primeira mão dos oitavos da Liga Europa, diante do Union de Berlim, equipa preparava-se para regressar a solo belga quando as condições meteorológicas obrigaram ao encerramento do aeroporto da capital alemã

O encontro entre o Union de Berlim e o Saint-Gilloise acabou empatado a três golos, na primeira mão dos oitavos da Liga Europa, mas foi o que aconteceu a seguir que surpreendeu ainda mais, com o clube belga a passar uma noite diferente, no mínimo.

Quando já estava dentro do avião e preparada para regressar a casa, o Saint-Gilloise viu o aeroporto de Berlim ser encerrado, devido ao mau tempo. O clube ainda esperou no aeroporto, mas foi obrigado a voltar para o hotel.

Entretanto, as condições melhoraram na capital alemã e espera-se que a equipa belga possa regressar a casa ao início da tarde desta sexta-feira.