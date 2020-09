Saint-Étienne vence Estrasburgo e é líder provisório na Ligue 1

Fotografia: Reprodução/Twitter: AS Saint-Étienne

O Saint-Étienne bateu este sábado o Estrasburgo por 2-0 e é o líder provisório do campeonato francês, aproveitando a escorregadela do Nice, derrotado por 3-1 em Montpellier.

Após a disputa destes jogos da terceira jornada, o Saint-Étienne tem seis pontos, tal como o Nice, que joga no próximo fim de semana com o Paris Saint-Germain, atual campeão.

Lille, Rennes, Mónaco e Nantes, todos com quatro pontos, terão no domingo ocasião para 'saltar' para a frente da tabela.

O Estrasburgo perde pela terceira vez em outros tantos jogos, com o marcador a ser aberto aos 57 minutos - mão de Alexander Djiku e grande penalidade transformada por Denis Bouanga.

Mahdi Camara aumentou a diferença (82), após aparecer desmarcado no meio da 'desnorteada' defesa adversária.

Para o Saint-Étienne o arranque de época está a ser totalmente vitorioso, já que tem um jogo em atraso da primeira jornada: contas que serão acertadas na quinta-feira com o Marselha.

Quanto ao Montpellier, abriu as contas do seu jogo aos 18 minutos, com um remate em 'volei' de Gaëtan Laborde, após centro de Andy Delort.

Depois, o central Daniel Congré conseguiu um 'bis' inédito, primeiro de cabeça, aos 50 minutos, e depois com remate em jeito, aos 64.

Dante ainda reduziu, aos 69, mas esse golo não chegou para relançar a partida.