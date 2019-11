Saint-Étienne trava série positiva do Mónaco de Leonardo Jardim

O Saint-Étienne colocou fim a uma série de três vitórias consecutivas do Mónaco.

O Saint-Étienne venceu este domingo em casa por 1-0 o Mónaco, para a 12.ª jornada da I Liga francesa, e colocou fim a uma série de três vitórias consecutivas da equipa orientada pelo português Leonardo Jardim.

Depois dos triunfos frente ao Rennes (3-2) e Nantes (1-0), para o campeonato, e Marselha (2-1), para a Taça da Liga, o Mónaco, com a armada lusa Adrien Silva, Gelson Martins e Gil Dias de início, perdeu por 1-0 em casa do Saint-Étienne.

O gabonês Denis Bouanga, aos 59 minutos, foi o marcador do único golo do encontro, que permitiu ao Saint-Étienne destacar-se do Mónaco e ascender do 11.º ao oitavo lugar, com 18 pontos, os mesmos de Lille, Bordéus e Reims.

O Mónaco segue no 15.º lugar, com 15 pontos, com apenas mais três do que a primeira equipa acima da linha de despromoção, o Estrasburgo, que se encontra em igualdade pontual com o Toulouse e o Metz.

O Bordéus venceu o Nantes por 2-0, depois de duas derrotas consecutivas na I Liga, e este resultado permitiu à formação orientada pelo técnico luso Paulo Sousa ascender ao sexto lugar, com 18 pontos, a nove do líder Paris Saint-Germain.

O avançado sul-coreano Hwang Ui-jo foi o homem do jogo, ao fazer a assistência para o guineense Francois Kamano no primeiro golo, aos 37 minutos, e ao marcar o segundo, aos 57 minutos.

O Nice venceu por 2-0 na receção ao Reims, com golos de Wylan Cypren, aos 32 minutos, e Christophe Hérelle, aos 41, e com os três pontos amealhados ascendeu do 15.º ao 13.º lugar, com 16 pontos, os mesmos de Lyon, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, Montpellier e Amiens.