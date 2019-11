Saída do River Plate contrastou com a do Flamengo

Várias razões podem ajudar a explicar a diferença

Se a comitiva do Flamengo abandonou o centro de treinos do Ninho do Urubu rumo ao aeroporto com uma multidão de pano de fundo, o oposto pôde observar-se na saída do River Plate do Munumental de Nuñez, estádio do clube argentino.

Apenas cerca de 40 adeptos apoiaram a equipa, que se desloca até Lima, no Peru, para a final da Taça Libertadores, o que pode não espelhar a importância do encontro que o clube vai disputar no sábado (20h00).

No entanto, várias razões podem ajudar a explicar esta diferença. Em Buenos Aires não ser feriado, como acontece no Rio de Janeiro esta quarta-feira, o estado da relação entre a direção do River e as claques e a grande sequência de finais em que o emblema argentino tem participado.

Muitos adeptos do River Plate, que poderiam eventualmente apoiar a equipa na saída, também já partiram para Lima.