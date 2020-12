Saída do PSG deixou Thomas Tuchel furioso, escrevem em Espanha

Thomas Tuchel sabia que tinhas as horas contadas no PSG, mas não reagiu bem à comunicação.

A imprensa internacional garante que Thomas Tuchel vai deixar o comando técnico do PSG e que o clube já está a ultimar todas as formalidades para despedir o treinador alemão e contratar Mauricio Pochettino.

Segundo avança o jornal espanhol As, o ainda treinador do PSG - pelo menos de forma oficial - teve uma reunião com Leonardo, na quarta-feira, em que lhe foi comunicado que ia deixar de ser treinador do clube.

Ao que tudo indica, Thomas Tuchel saiu furioso da reunião, que durou apenas uma hora, uma vez, apesar de estar preparado para o desfecho, não gostou de ficar a par da confirmação.

Ainda de acordo com o diário do país vizinho, o despedimento do treinador alemão vai custar ao PSG uma indemnização de 7 milhões de euros.