"Saída do Barcelona? Pensaram que eu estava louco"

Antigo lateral direito do Barcelona expôs-se a questões dos seguidores no Instagram e optou por Messi como melhor jogador do Mundo, ainda que referindo a "grandeza dos dois"

Numa sessão de perguntas e respostas com os seus seguidores no Instagram, Dani Alves respondeu a tudo sem o menor problema. O lateral de 37 anos, agora ao serviço do São Paulo, falou dos motivos que o levaram a deixar o Barcelona em 2016, onde alinhava desde 2008.

"Não acreditava nos diretores que lá estavam [Josep Maria Bartomeu] e depois comprovou-se que tinha razão. Como fui o primeiro, as pessoas pensaram que eu estava louco... mas como sempre: um bom louco!", registou.

Referindo-se a Sergio Ramos como o melhor central que defrontou - "pesado em demasia", brincou - , Dani Alves não fugiu a outra pergunta: Cristiano Ronaldo ou Messi? O brasileiro sublinhou a "grandeza dos dois", acabando por atirar que "uma imagem vale mais do que mil palavras".

A imagem é de um abraço entre ele e Messi, na altura em que atuavam juntos no clube catalão.