Saída de Potter deixou o plantel do Chelsea "chocado"

Grupo de trabalho só soube da notícia através do comunicado do clube

Graham Potter não resistiu aos maus resultados e foi afastado do comando técnico do Chelsea. Ora, a decisão deixou o plantel do Chelsea "preocupado" e "chocado".

Segundo o The Telegraph, o grupo de trabalho só soube da notícia através do comunicado do clube. Preocupados e surpreendidos, os jogadores ligaram aos seus representantes, uma vez que nem mesmo os capitães receberam qualquer indicação prévia quanto à decisão da direção.

O mesmo jornal garante que a direção não quer escolher um substituto à pressa. Tendo Nagelsmann como o preferido, os responsáveis do Chelsea querem entrevistar vários candidatos, antes de partirem para uma decisão oficial.

Recorde-se que Graham Potter, que colocou o Chelsea na segunda metade da tabela da Premier League, foi o segundo treinador dos blues despedido esta época, depois do afastamento de Thomas Tuchel.