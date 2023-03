"Nagelsmann? Não fazia ideia de que ia sair, foi difícil de aceitar"

Matthijs de Ligt revelou que teve dificuldades em digerir o despedimento do técnico do Bayern, que foi substituído por Thomas Tuchel.

Matthijs de Ligt, central do Bayern, revelou esta quarta-feira que teve dificuldades em aceitar o despedimento de Julian Nagelsmann do comando técnico da equipa, admitindo ter sido apanhado de surpresa.

"Não fazia ideia de que ia acontecer e fiquei surpreendido. Estamos em segundo lugar na Liga, nos quartos de final da Taça e nos quartos da Liga dos Campeões. Ainda estamos na luta por tudo. Aqueles que mandam é que decidem quem é o treinador, mas foi difícil de aceitar. Mas eu também acredito que Tuchel é um treinador que se adequa a nós", afirmou, em declarações ao canal neerlandês NOS.

De Ligt aproveitou também para desmentir os relatos da imprensa alemã que apontam para o papel do descontentamento de alguns jogadores, entre os quais o internacional português João Cancelo, na saída do jovem técnico, de 35 anos.

"Ah, a imprensa alemã, isso diz tudo. Eu tenho uma boa relação com o treinador e o seu staff, por isso foi difícil para mim. Eu entrei em contacto com ele, mandei-lhe uma mensagem e agradeci-lhe por tudo o que me ensinou. Ele queria-me mesmo no clube e isso foi importante para mim. Obrigado para ele, dei passos importantes no meu desenvolvimento durante os últimos meses", completou o central, de 23 anos.

Nagelsmann foi substituído no Bayern por Thomas Tuchel, que estava sem clube desde que deixou o Chelsea, em setembro do ano passado.