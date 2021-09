Saída de Koeman ainda não é oficial, mas há já três fortes candidatos à espreita

Pirlo, Xaví e Roberto Martínez podem ficar com o lugar a curto prazo

Laporta não quer tomar uma decisão a quente, mas é provável que, à medida que as horas passem, o lugar de Ronald Koeman como treinador do Barcelona fique ainda mais frágil. Para já, perfilam-se três candidatos ao posto.

Segundo o AS, para além dos nomes de Xaví e Roberto Martínez, o presidente do Barcelona olha com entusiasmo para Pirlo, italiano que não foi feliz na sua primeira aventura como técnico, ao serviço da Juventus.

Recorde-se que o próximo jogo do Barcelona é no Wanda Metropolitano, diante do Atlético de Madrid.