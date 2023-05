Palavras de Javier Tebas, presidente da Liga espanhola.

Sergio Busquets e o Barcelona oficializaram esta semana o fim da ligação no final da temporada, num desfecho que Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, acredita que pode ser o início do regresso de Messi a Camp Nou.

"A saída de Busquets é o começo do caminho para o regresso de Messi. Mas, para chegar ao fim, ainda terão de caminhar muitos metros", disse Tebas à Rádio COPE, citado pelo jornal Mundo Deportivo.

A viver um período de dificuldades financeiras, o clube catalão está num processo de restruturação financeira e terá de aliviar as contas para sonhar com o retorno do craque argentino, em final de contrato com o PSG.

Messi, recorde-se, terá uma proposta milionária oriunda da Arábia Saudita, mas apenas no final da temporada deverá tomar uma decisão quanto ao futuro.