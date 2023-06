"Benzema? Muitos só descobriram com o comunicado do Real Madrid"

Avançado francês despediu-se do Santiago Bernabéu ao fim de 14 temporadas, rumando ao campeão saudita Al Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo.

Toni Kroos, médio do Real Madrid, comentou esta quarta-feira a saída de Karim Benzema para o Al Ittihad, orientado por Nuno Espírito Santo, revelando que vários jogadores da equipa foram apanhados de surpresa pela despedida do avançado, vencedor da Bola de Ouro em 2022.

"Creio que relativamente poucos sabiam [da saída] e houve muitos que só descobriram com o comunicado oficial do clube. Pessoalmente, nem sequer falei com ele acerca do tema, porque no final é a sua decisão. Se ele quisesse dizer algo a alguém, fá-lo-ia. Se não, que seja. Tornou-se oficial a dada altura da manhã e depois tive a oportunidade de me despedir dele no jogo", referiu Kroos, no seu podcast "Einfach mal Luppen".

O avançado francês, de 35 anos, despediu-se do Santiago Bernabéu ao fim de 14 temporadas, assinando por três épocas com o campeão saudita, que lhe ofereceu um salário de 100 milhões de euros, tornando-se no segundo jogador mais bem pago do Mundo, apenas atrás de Cristiano Ronaldo.