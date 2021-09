"Saída certa de Haaland do Borussia Dortmund? Isso é uma merda"

CEO do clube alemão garante que ainda nada está decidido.

Os rumores sobre o futuro de Erling Haaland são constantes e muitos deles vão apontando para uma saída quase certa do avançado do Borussia Dortmund no mercado de verão. Quem parece não gostar muito do tema... é o próprio emblema alemão.

Em declarações ao canal alemão "Sport1", Hans-Joachim Watzke, CEO do clube, garantiu que a decisão de vender algum jogador é tomada apenas pela direção.

"Saída certa? Isso é uma merda. Alguns especialistas dizem: 'Estão na bolsa, vão ter de vender Haaland no verão'. A decisão de vender alguém no nosso clube é tomada apenas pela direção. Ainda não se decidiu se ele irá realmente sair no próximo verão. Veremos", começou por dizer.

"Ele é uma personalidade independente. De qualquer modo, a dada altura ele irá jogar num dos melhores clubes do mundo, embora já esteja a jogar para num deles. Mas sei, claro, que o Real Madrid o seduz", continuou, antes de falar no importante papel do próprio jogador e do agente, Mino Raiola.

"A bola está nas mãos de Erling. Tenho uma boa relação com Mino Raiola. Não é correto acreditar que Mino só pensa em dinheiro. Ele também pensa no que é melhor para o jogador. A chave é Erling. Não estou otimista nem pessimista", concluiu.