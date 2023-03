Saiba quem são os nove clubes que já têm bihete para o novo Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes de 2025 será o primeiro disputado no novo formato, com 32 equipas. Nove clubes já têm bilhete assegurado.

A partir de 2025, o Mundial de Clubes passará a ser disputado por 32 clubes e será jogado de quatro em quatro anos. E para a primeira edição da "nova" prova já há nove equipas apuradas.

A FIFA anunciou que os vencedores da maior competição de clubes nas quatro temporadas anteriores à realização do torneio têm um lugar assegurado. Isto acontece em cinco dos seis continentes - a única exceção é a Oceânia, onde o emblema representante será decidido com base nos resultados alcançados no total das quatro épocas em questão.

Assim sendo, Real Madrid, Chelsea, Palmeiras, Flamengo, Al Hilal, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey e Seattle Sounders já sabem que vão disputar o Mundial de Clubes de 2025.

Al Hilal (Arábia Saudita) - Vencedor da Liga dos Campeões da AFC em 2021

Al Ahly (Egito) - Vencedor da Liga dos Campeões da CAF em 2020/21

Wydad Casablanca (Marrocos) - Vencedor da Liga dos Campeões da CAF em 2021/22

Monterrey (México) - Vencedor da Liga dos Campeões da CONCACAF em 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos) - Vencedor da Liga dos Campeões da CONCACAF em 2022

Palmeiras (Brasil) - Vencedor da Copa Libertadores da CONMEBOL em 2021

Flamengo (Brasil) - Vencedor da Copa Libertadores da CONMEBOL em 2022

Chelsea (Inglaterra) - Vencedor da Liga dos Campeões da UEFA em 2020/21

Real Madrid (Espanha) - Vencedor da Liga dos Campeões da UEFA em 2021/22