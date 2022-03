Saiba quem é o jogador mais rápido da Premier League, segundo um estudo

Rudiger, central alemão do Chelsea

Trata-se de Antonio Rudiger, central dos "blues", que ainda não renovou contrato com a equipa de Stamford Bridge..

Nem Cristiano Ronaldo, nem Kyle Walker, nem Sadio Mané, nem Raheem Sterling e nem Mohamed Salah. Segundo um estudo publicado pelo jornal britânico "Daily Mail", o jogador mais rápido da Premier League é Antonio Rudiger, defesa germânico do Chelsea.

No jogo frente ao Brighton, o defesa atingiu os 36.7 quilómetros horários e, desta forma, superou o registo do egípcio Mohamed Salah do Liverpool, que tinha conseguido chegar aos 36.6 quilómetros por hora.

Rudiger termina a sua ligação ao conjunto londrino no verão e, devido às sanções que o governo britânico impôs ao Chelsea pela ligação do ainda proprietário Roman Abramovich a Vladimir Putin, onde se inclui a impossibilidade de renovar contratos, o jogador de 29 anos pode ficar livre nos próximos meses e, assim, escolher o rumo que quer dar à sua carreira.

O camisola dois do atual campeão europeu e mundial pretende receber 55 milhões de euros líquidos nas próximas quatro épocas, entre salário e bónus de assinatura, o que perfaz um gasto líquido de praticamente 14 milhões por temporada, ou seja, 28 milhões incluindo os impostos. Números surpreendentes, tais como as cifras correspondentes à sua velocidade.