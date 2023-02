Saiba quanto ganham os clubes que participam Mundial de Clubes

Real Madrid voltou a vencer a prova, ao bater o Al Hilal por 5-3. Volta a Espanha com seis milhões de euros nos bolsos.

O Mundial de Clubes de 2023 terminou no sábado, com a vitória do Real Madrid, por 5-3, sobre o Al Hilal. E com quantos milhões voltam a Espanha os merengues? A resposta é seis.

De acordo com o jornal espanhol Marca, o vencedor da prova arrecada cinco milhões de euros. Além disso, cada participante ganha, só por estar no torneio, um milhão de euros. Daí os seis que os blancos arrecadaram.

O segundo classificado - o Al Hilal - recebe quatro milhões de euros e o terceiro, o Flamengo, de Vítor Pereira, fica com três. O quarto colocado - o Al Ahly - ganha dois milhões de euros. Junta-se a estes valores o tal milhão que todas as equipas recebem.