Saiba qual o prémio chorudo para os jogadores do Al Hilal

Segundo a CBS Sports, jogadores recebem 250 mil euros por chegar à final e têm a promessa de receber mais se vencerem o Mundial de Clubes. Bilionário saudita é o responsável pela prenda

O Al Hilal venceu o Flamengo (3-2) e qualificou-se para a final do Mundial de Clubes e as contas bancárias dos jogadores do clube saudita vão receber uma entrada de dinheiro importante.

Segundo noticiou a CBS Sports, o bilionário saudita Al Waleed bin Talal Al Saud vai dar 250 mil euros a cada jogador pelo desfecho da partida contra os brasileiros.

Em caso de triunfo na final, onde esperam o vencedor do Al Ahly-Real Madrid, cada jogador receberá mais 250 mil euros.