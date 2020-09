Saiba que valor o PSG espera ganhar com uma possível venda de Mbappé

Segundo os jornais internacionais o Real Madrid não é a única equipa interessada no internacional francês.

A notícia de que Kylian Mbappé tinha comunicado ao PSG a sua intenção de não continuar no clube após esta temporada, provocou um terramoto no mercado de transferências.

Na imprensa internacional avançam que o Real Madrid é a equipa que se apresenta na frente da corrida por Mbappé, no entanto, há outras equipas grandes da Europa.

Por isso mesmo, o jornal britânico The Sun, garante que o PSG tem como objetivo receber cerca de 324 milhões deu euros, com a transferência do avançado.

Ainda falta uma temporada, mas os rumores em volta da transferência de Mbappé já começaram.