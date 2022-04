Reinildo, ex-jogador do Benfica, falou sobre a vida em Moçambique numa entrevista ao jornal "Marca".

Reinildo é hoje jogador do Atlético de Madrid e vive uma fase de grande fulgor na carreira, depois de uma passagem sem muito brilho pelo Benfica e de uma aventura em França, onde foi figura do Lille e campeão na época passada. O lateral de 28 anos concedeu uma entrevista ao jornal espanhol "Marca" onde também lembrou a vida em Moçambique e as dificuldades que enfrentou na vida antes de atingir o estrelado no futebol.

"É uma coisa que não me foi oferecida, trabalhei para conquistar isto e estar aqui. É motivo de orgulho para mim e para a minha família. Toda a gente sabe a minha história, como comecei, como tinha de caminhar durante 50 minutos para poder treinar. Superei tudo e agora estou aqui. Estou orgulhoso por ter ultrapassado as dificuldades", destacou. "Saía do treino cansado, com fome, sabendo que não ia comer. Superei isso tudo e agora estou aqui. Sinto-me orgulhoso", vincou.

Depois de se desvincular do Benfica, Reinildo rumou ao Belenenses, onde trabalhou com Silas, numa experiência produtiva que lhe permitiu o salto para o futebol francês. "Tenho por ele um carinho muito grande. Foi uma pessoa com quem aprendi muito. Trabalhei muito com ele. Agradeço-lhe por tudo o que fez por mim", disse.