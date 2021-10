Sahin desmente condição treinador-jogador: "Não voltarei a ser futebolista"

Médio vai dedicar-se exclusivamente à função de treinador do Antalyaspor

Afinal, Nuri Sahin não vai ser treinador-jogador do Antalyaspor. O internaciona turco vai dedicar-se exclusivamente aos bancos, colocando, aparentemente, um ponto final na carreira, aos 33 anos.

"Não voltarei a ser futebolista", confirmou o antigo jogador de Real Madrid ou Dortmund, que assinou por cinco temporadas com o atual 14º classificado da Liga Turca.

Sahin notabilizou-se, essencialmente, no futebol alemão, com a camisola do Dortmund. No crónico candidato ao título fez 274 jogos e ganhou uma Bundesliga. Foi também campeão com o Real Madrid, sob o comando de Mourinho.