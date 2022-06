Sadio Mané: uma viagem marcada e 50 milhões como o Liverpool quer

Interesse do Bayern no senegalês ainda dá que falar.

O interesse do Bayern de Munique em Sadio Mané continua por concretizar, mas há novos avanços do clube alemão de modo a garantir a estrela senegalesa. O jornal britânico "The Times" escreve que uma delegação do clube bávaro, encabeçada pelo diretor desportivo Hasan Salihamidzic, estará a caminho de Inglaterra com o objetivo de fechar o negócio nos próximos dias.

Em cima da mesa estará uma terceira proposta do Bayern pelo avançado, depois de as anteriores terem sido considerado "ridículas" por parte dos "reds". A Sky adianta que o campeão alemão estará então disposto a pagar o valor exigido pelo vice-campeão europeu, na ordem dos 50 milhões de euros, embora na Alemanha sejam referidos valores inferiores.

Entre Mané e o Bayern existe já acordo para um vínculo de três temporadas. O avançado de 30 anos está assim disposto a terminar uma ligação com o clube inglês iniciada em 2016/17. O contrato entre as partes é válido apenas até 2023.