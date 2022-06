Sadio Mané: um outro clube entra na corrida e faz concorrência ao Bayern

Sadio Mané está de saída do Liverpool

PSG também estará atento ao futuro do avançado senegalês.

O Bayern de Munique tem sido apontado como o clube na linha da frente para garantir Sadio Mané em 2022/23, mas não é o único na corrida. Segundo o "Bild", da Alemanha, o PSG está igualmente interessado na contratação do senegalês e até oferece mais dinheiro do que os 20 milhões de euros por temporada que o campeão alemão está disposto a pagar.

Ainda assim, a notícia refere que o ainda jogador do Liverpool vê com bons olhos uma mudança para Munique, onde, sobretudo face à saída iminente de Lewandowski, seria a estrela da equipa. Em França, por outro lado, iria ter a concorrência de nomes como Mbappé, Messi e Neymar no ataque.

Mané, 30 anos, tem contrato por mais uma época com os "reds", que estarão dispostos a negociar por um valor a partir dos 35 milhões.