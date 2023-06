Sadio Mané quebra o silêncio sobre a agressão a Sané no balneário do Bayern

"Conseguimos solucionar o problema", diz o avançado senegalês.

Sadio Mané quebrou o silêncio sobre um dos episódios que marcaram, pela negativa, a temporada do Bayern de Munique. O avançado agrediu com um soco na cara o seu companheiro de equipa Leroy Sané, após a derrota (3-0) com o Manchester City, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em Inglaterra. A situação taconteuceu no balneário em Manchester, depois de uma discussão que terá começado ainda no relvado.

"Estas coisas podem acontecer. E aconteceu, mas conseguimos solucionar o problema. Às vezes, é bom resolver problemas, mas se calhar não desta maneira. Já ficou para trás, vamos lutar juntos para que o clube alcance objetivos na próxima temporada", afirmou Mané ao canal senegalês 2sTV.

Mané, na altura, pagou uma pesada multa e ficou afastado da equipa por um jogo.

O avançado de 31 anos cumpriu a primeira temporada em Munique, após deixar o Liverpool, com 38 jogos realizados e 12 golos marcados.