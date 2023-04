Sadio Mané falha próximo jogo do Bayern devido a "conduta imprópria"

Em comunicado, o gigante alemão explicou que a ausência do extremo senegalês na receção ao Hoffenheim, no sábado, se vai dever à "conduta imprópria" que demonstrou após a derrota frente ao Manchester City, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Em comunicado, o gigante alemão acrescentou que o jogador, de 31 anos, foi multado devido ao comportamento, que de acordo com a imprensa alemã, envolveu um murro na cara do colega de equipa Leroy Sané, motivado por Mané não ter gostado da forma como o extremo alemão falou consigo durante a partida com os citizens.

Antes do lançamento do comunicado, a Sky Sports alemã vinha avançando que os dirigentes do Bayern estão a ponderar vender Mané no próximo mercado de verão devido ao incidente, apenas um ano depois de o terem contratado ao Liverpool, por 32 milhões de euros.

O Bayern recebe o Hoffenheim no próximo sábado, às 14h30, num jogo da 28.ª jornada da Bundesliga que vai anteceder a segunda mão dos "quartos" da Liga dos Campeões, desta vez em Munique.