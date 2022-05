Klopp comenta alegada cobiça do Bayern a Mané: "Não é a primeira vez antes de uma final..."

Sadio Mané, atacante do Liverpool

Bávaros estarão na disposição de pagar 30 milhões de euros pelo passe. Dianteiro senegalês terá interesse em mudar-se para o plantel às ordens do técnico Julian Nagelsmann

A um ano de terminar contrato com o Liverpool, Sadio Mané poderá "antecipar" o fim desta ligação com o vice-campeão da Premier League e rumar, assim, à Baviera.

O atacante internacional senegalês, a atravessar a segunda época mais produtiva desde que chegou a Anfield - 23 golos em 50 jogos disputados - deverá prosseguir, segundo o jornal francês L' Equipe, a carreira no decacampeão germânico Bayern.

O diário desportivo gaulês detalha, esta sexta-feira, que Mané vai discutir o futuro com os responsáveis do Liverpool após a final da Liga dos Campeões (agendada para o próximo sábado) pois tem interesse em mudar-se para o colosso alemão.

Segundo o L' Equipe, o desejo é recíproco, dado que Hasan Salihamidzic manifestou, junto dos agentes do avançado internacional pelo Senegal, conhecidos no início de maio, em Maiorca, que o Bayern pretende juntá-lo ao plantel de Julian Nagelsmann.

O clube da Bundesliga, que arrecadou, recentemente, o décimo título consecutivo de campeão, estará na disposição de pagar cerca de 30 milhões de euros por Mané, cujo contrato com os reds termina em junho de 2023, e vinculá-lo por três anos.

A suposta aproximação do Bayern foi desvalorizada por Jurgen Klopp. "Não me interessa de todo. Todos, incluindo ele, estão concentrados no Real. Não é a primeira vez que chegam rumores desde Munique na véspera de uma final", disse. Contratado em 2016, Mané soma 120 golos e 48 assistências em 268 jogos pelo Liverpool.