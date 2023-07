Sadio Mané aceita a proposta do Al Nassr

Jogador senegalês pretende deixar o Bayern Munique

Após um ano complicado no Bayern Munique, sem cumprir as expectativas e com problemas disciplinares, Sadio Mané estará mesmo a caminho do futebol saudita, para jogar ao lado de Cristiano Ronaldo no Al Nassr.

O internacional senegalês negociou com o Al Nassr no Algarve e segundo o L'Équipe, já terá mesmo chegado a acordo com os sauditas.

Tuchel afirmou que terá vida difícil no clube bávaro e Mané procura uma saída, que parece já ter encontrado. Falta agora saber se o Bayern chega a acordo com o Al Nassr.