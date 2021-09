Courtois queixou-se de penálti no jogo do Real Madrid

Líder do campeonato espanhol, o Real Madrid não saiu do nulo diante do Villarreal, em casa. Os merengues escorregaram pela segunda vez na época e, no final, Courtois queixou-se de um possível penálti, deixando indiretas para árbitro e rival Atlético.

"Todos dizem que há uma falta, não sei se dentro ou fora da área. Sabemos o que foi apitado na semana passada, onde foi apitado e o ruído que houve. O árbitro de hoje quis deixar jogar muito. Se o árbitro e o VAR não o viram claramente, é porque não foi", afirmou o guardião do Real Madrid.

Recorde-se que Gil Manzano, árbitro da partida entre os merengues e o Submarino Amarelo foi o mesmo que expulsou João Félix na semana passada, depois do internacional português perguntar reiteiramente se o juiz "estava louco".