Antigo candidato à presidência do Barcelona publicou nas redes sociais.

Toni Freixa, candidato à presidência do Barcelona nas últimas eleições, tendo saído derrotado por Joan Laporta, atual presidente do emblema blaugrana, recorreu às redes sociais para abordar os rumores de mercado que envolvem o clube espanhol. Com apenas uma questão, Freixa deu a entender que considera que nenhum dos nomes associados aos "culé" acabará por rumar à formação comandada por Xavi Hernández.

"Sabem que não virão nem Lewandowski, nem Koundé, nem Raphinha, nem Bernardo Silva? Vocês sabem, certo?", escreveu o antigo candidato na sua conta do Twitter.