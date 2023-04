"Sabem porque coloco Vinícius Júnior à frente dos outros? Por causa de onde veio"

Para Thierry Henry, o extremo brasileiro do Real Madrid é o melhor jogador do mundo na sua posição.

O Real Madrid venceu na quarta-feira por 2-0 na receção ao Chelsea, num jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões em que Vinícius Júnior assistiu ambos os golos merengues, marcados por Karim Benzema (21') e Marco Asensio (74').

Após a partida, Thierry Henry foi questionado por Jamie Carragher sobre se considera o extremo brasileiro como o melhor jogador do mundo na sua posição, com o antigo avançado francês a dizer que sim e a justificar com a dedicação e a inteligência com que Vini Jr. parte para cima dos adversários.

"De momento, sim. É isso que tenho dito sobre Vinícius Jr, ele puxa a bola para passar por Reece James. Ele sabe que, naquele momento, vai perder aquela corrida. Mas depois volta a tentar. É o que tenho dito, ele pensa no que está a fazer. Ele faz-te cair, tropeçar e volta a puxar a bola. Ele faz-te parar, contorna-te e volta a puxar a bola. É essa a diferença, ele pensa o jogo. Quando vejo Vinícius Júnior com a bola, eu sinto que ele está a cozinhar algo", referiu, em direto para um programa desportivo da CBS.

Henry acrescentou que outro aspeto que o faz valorizar tanto o internacional canarinho do Real Madrid é a forma como consegue lidar com as críticas, que muitas vezes chegam a ganhar contornos abusivos e discriminatórios.

"Nos últimos dois anos, Vinícius Jr. tem sido sólido. Sabem porque é que o coloco à frente dos outros? Por causa de onde ele veio. Ele passou de um tipo descartado no balneário para um tipo que é pontapeado sempre que faz um jogo. Que é assobiado pelos adeptos e sofre abusos na pré-época. E mais uma vez, volta a render. Tentam pontapeá-lo e quiseram-no fora do balneário e ele rendeu. Agora, parece mais um bocado a sua equipa, ainda que Benzema tenha uma palavra a dizer sobre isso. Mas os dois têm sido brilhantes", concluiu Henry.

Na presente temporada, Vinícius Júnior, de 22 anos, soma 21 golos e 14 assistências em 45 partidas disputadas até ao momento.