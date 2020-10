Sabe qual é o "pior" líder do "top-5" das ligas europeias?

Real Madrid é o pior comandante de tabela a bater os guarda-redes adversários. Veja a comparação de dados.

Volvido o primeiro mês de competição nos cinco melhores campeonatos da Europa (Premier League, La Liga, Seria A, Ligue 1 e Bundesliga), há um pormenor que se evidencia ao analisar as respetivas lideranças: o todo-poderoso Real Madrid é o "pior" líder a bater os guarda-redes adversários.

A equipa treinada por Zinedine Zidane, apetrechada de avançados como Benzema, Vinicius Jr., Eden Hazard, Luka Jovic e Rodrygo, tem somente seis golos marcados num total de quatro jogos, nos quais somou dez pontos, fruto de três vitórias e um empate.

Trata-se, assim do registo mais baixo em comparação com os restantes quatro líderes em análise, três deles já com mais de uma dezena de golos marcados. Em alguns casos, há equipas primeiras classificadas com, inclusive, maior e menor número de jogos.

O segundo "pior" líder do top-5 das ligas europeias a finalizar é o Leipzig, equipa alemã que lidera atualmente a Bundesliga, com oito golos marcados em três jogos (duas vitórias e um empate) - tem menos um desafio realizado que o Real Madrid, mas mais dois tentos.

Com uma veia goleadora pujante, segue-se o cem por cento vitorioso Everton, com 12 golos marcados - o dobro do Real Madrid - nos quatro primeiro jogos - tantos quantos o campeão espanhol -, estando a protagonizar um início de Premier League auspicioso.

Com menos um jogo do que o Real Madrid, a Atalanta, imbatível na liderança da Serie A (nove pontos em nove possíveis), continua a mostrar o pendor ofensivo da época passada e, até ao momento, já apontou 13 golos em três partidas - menos uma do que o Real Madrid.

O "melhor" líder do top-5 das ligas europeias na finalização é o Rennes, equipa que ocupa o primeiro posto da Ligue 1, com 14 golos marcados - mais do dobro em comparação com o Real Madrid. Porém, o Rennes tem o maior número de jogos disputados: total de seis.

O Rennes é mesmo a equipa que mais golos marcou se se considerar os desempenhos de todas as equipas que atuam nos principais campeonatos da Europa. Apenas a Atalanta e o Bayern de Munique, este em quarto lugar da Bundesliga, têm menos um golo apontado.

O único dado em comum entre estas cinco equipas que lideram, respetivamente, os campeonatos nos quais participam, é a invencibilidade, pelo que ainda não foram derrotados uma única vez.

Terceiro pior arranque deste século

A equipa do Real Madrid, considerada uma das melhores do Mundo, está a protagonizar, assim, o terceiro pior arranque desde que o século XXI se iniciou. Apenas em duas temporadas o Real Madrid havia marcado menos golos nas primeiras quatro rondas: na época 2004/05 apontou três e na temporada 2012/13 assinou cinco. Curiosamente, em nenhuma destas épocas terminou a La Liga no primeiro lugar.