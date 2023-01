Sabe onde anda Maxi Pereira? Aos 38 anos, renovou contrato

Antigo lateral de Benfica e FC Porto renovou pelo River Plate, do Uruguai.

Maxi Pereira é um nome bem conhecido dos adeptos portugueses, dado que atuou no futebol nacional durante mais de uma década, ao serviço de Benfica (2007-2015) e FC Porto (2015-2019).

Mas onde anda o lateral-direito, de 38 anos? Há três épocas, voltou ao país natal para defender as cores do histórico Peñarol, mas em 2022 mudou-se para o River Plate, de Montevideu. E, agora, após 42 partidas realizadas no úiltimo ano, renovou o vínculo com o emblema uruguaio.

Refira-se que, entre águias e dragões, Maxi conquistou um total de 13 títulos: quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Supertaças e quatro Taças da Liga.