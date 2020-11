Sá Pinto diz-se ambientado ao Brasil, mas revela apuros com "tiroteio durante treino"

Em entrevista à TV Globo neste domingo, Sá Pinto revelou que deparou-se com um tiroteio próximo ao centro de treinos do Vasco, vizinho da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Treinador, porém, afirmou que está a se adaptar bem ao país e espera fazer um longo trabalho na equipa.

Ricardo Sá Pinto está no Brasil há pouco mais de um mês. Desembarcou no Rio de Janeiro em 15 de outubro, com o compromisso de treinar o Vasco da Gama, no Campeonato Brasileiro. Nunca tinha atuado profissionalmente no país. Na última terça-feira, revelou ter passado por uma situação que conhecia apenas pelos noticiários da televisão, quando um tiroteio próximo ao centro de treinos assustou comissão técnica e jogadores.

"Sei que tenho que ter alguns cuidados, não só em termos do covid-19, mas também em termos de segurança. Estávamos a treinar e houve à volta do CT alguns tiros e algumas intervenções policiais. A certa altura essas balas perdidas podem acontecer, infelizmente, aconteceu aqui. Nós tivemos que ter algum cuidado. Sair de uma zona do centro de treinos. Logo na entrada há dois campos, e tivemos que ir para outro lado por uma questão de segurança. Mas nunca nos sentimos inseguros porque a intervenção policial foi boa, não houve nada de especial. Entre nós lá dentro ficou tudo bem", disse Sá Pinto ao programa Esporte Espetacular.

O treino precisou ser interrompido e os atletas tiveram de trocar de campo por receio de uma bala perdida. Apesar do desagradável episódio, Sá Pinto garantiu que não sente-se inseguro no Rio de Janeiro. "Preocupa a todos. A vocês também. Ao povo brasileiro, que me acolheu maravilhosamente. Preocupa-me a imagem que possa causar do povo brasileiro. O Rio é uma cidade maravilhosa. Não me senti inseguro em nenhum momento, fico com pena por isso, em manchar o turismo. É mal para todos, principalmente com a economia como está", destacou.

O Vasco da Gama é o 17º classificado no Brasileirão, com 23 pontos. Está na zona de despromoção, apesar dos esforços do treinador português, que tem o trabalho bem avaliado pelos adeptos da equipa e pela imprensa. Em oito jogos, soma 2 vitórias, três empates e duas derrotas. Na noite deste domingo enfrentará o São Paulo, às 19h, no estádio Morumbi, pela 22ª jornada da competição.

"É a minha primeira experiência a viver no Brasil, tenho-me sentido muito adaptado, não tenho tido tempo para conhecer a cidade ainda, mas já estive cá três vezes. Não tenho casa ainda, não tenho carro, a única coisa que preciso ter e não tive é tempo. Ainda estou no hotel. Mas estou completamente adaptado à liga, ao Brasileirão, aquilo que envolve o jogo, o calendário, a exigência e o dia a dia do que é viver aqui", afirmou o treinador.