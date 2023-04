Ryan Reynolds interrompe conferência para levar camisolas dos jogadores

Após a vitória que ditou a subida à quinta divisão do Wrexham, o ator canadiano interrompeu a conferência de imprensa de Ben Foster e Elliot Lee para levar ambas as camisolas dos jogadores.

O Wrexham, equipa presidida pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, assegurou no sábado a subida à quarta divisão inglesa, após vitória por 3-1 sobre o Boreham Wood, na penúltima jornada do campeonato.

Depois do apito final, o ator canadiano interrompeu a conferência de imprensa de Ben Foster e Elliot Lee para pedir a camisola de ambos, apesar do aviso do guarda-redes: "Cheira mal, honestamente".

De resto, os jornalistas presentes perguntaram a Reynolds se queria as camisolas para as vender, motivando uma piada: "Ei, eu trabalho no mundo do espetáculo. Caímos em tempos complicados ultimamente".

Veja o momento: