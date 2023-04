Ryan Reynolds feliz por ter chegado tarde ao futebol: "Ter-me-ia comido vivo"

Ator de Hollywood e dono do Wrexham destaca caráter dramático do desporto-rei, depois da importante vitória sobre o Notts County, por 3-2, que coloca o líder com mais três pontos em relação ao segundo classificado

Ryan Reynolds está feliz por só se ter juntado ao futebol depois dos 40 anos. O ator de Hollywood destacou o caráter dramático do desporto rei, depois de uma importante vitória do líder do quinto escalão do futebol inglês, o seu Wrexham, diante do segundo classificado Notts County.

"Sinto que já não tenho coração. Acho que usei todas as batidas que me restavam durante aquela partida. Isto foi diferente de tudo o que alguma vez vi antes. Na verdade, sou realmente grato agora de não me ter importado com este jogo há anos atrás, porque este desporto ter-me-ia comido vivo", referiu, em declarações à comunicação social inglesa, no final do encontro, que terminou com vitória caseira do Wrexham, por 3-2.

Recorde-se que só o primeiro classificado tem acesso direto ao quarto escalão do futebol inglês. A três jornadas do fim, o Wrexham tem 103 pontos, mais três do que o segundo classificado Notts County.