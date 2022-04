Russo Golovin decidiu o Mónaco-Nice. Gelson Martins entrou na segunda parte

Mónaco vence rival Nice e sobe ao quarto lugar da Ligue 1

O Mónaco recebeu e venceu o rival Nice (1-0) e subiu, provisoriamente, ao quarto lugar da Liga francesa, por troca com o adversário desta quarta-feira.

Com o extremo português Gelson Martins em campo a partir do minuto 67, os monegascos fizeram o único golo na partida da jornada 33 no primeiro tempo, aos 32, pelos pés do médio russo Aleksandr Golovin, suficiente para dar aos visitantes a quinta vitória seguida na prova.

Com este triunfo, o Mónaco passa a somar 56 pontos, os mesmos do Rennes (terceiro), contra os 59 do Marselha, segundo colocado, e os 74 do líder Paris Saint-Germain, que pode sagrar-se hoje campeão, na visita ao campo do Angers. O Nice é sexto, com 54 pontos.