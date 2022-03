Rússia vai lutar pela organização dos Europeus de 2028 e 2032

Russos, para já, contam com concorrência de Inglaterra, Irlanda do Norte, República da Irlanda e Escócia (Euro'2028) e de Itália (Euro'2032).

Apesar do momento e da guerra na Ucrânia, o futebol na Rússia quer continuar com toda a normalidade possível. A Federação está mesmo interessada e quererá mesmo avançar para as candidaturas para os Europeus de 2028 e 2032.

De acordo com a agência de notícias TASS, a Rússia já prepara uma proposta concreta para poder receber uma das duas grandes competições que vão marcar o futebol europeu de seleções no final desta década e no início da próxima.

No Euro'2028, os russos terão a concorrência da candidatura conjunta das federações de futebol do Reino Unido e da República da Irlanda e, para 2032, é a atual campeã da Europa Itália a querer organizar o evento.