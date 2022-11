Rússia indiferente ao Mundial de 2022: Liga estará suspensa, Taça não

Maryanov, jogador do Zenit, imita novo festejo de Ronaldo

Afastada do Mundial de 2022 devido ao conflito armado com a Ucrânia, a Rússia vai realizar jogos da Taça enquanto o torneio se disputa.

A Rússia não vai estar no Mundial de 2022, tendo sido suspensa pela FIFA devido à invasão à Ucrânia, iniciada em fevereiro. No entanto, o futebol russo, ao contrário das restantes federações europeias, não vai suspender as competições internas enquanto o torneio se disputa.

A Liga russa vai atravessar a habitual pausa de inverno, que dura à volta de quatro meses, a partir deste domingo, mas a Taça daquele país vai acolher jogos já depois do arranque do Mundial e até ao dia 27 de novembro.

Ciente da impossibilidade de disputar competições europeias, a Federação russa (UFR) até decidiu reformular o formato da prova - passou a incluir fase de grupos - para aumentar o interesse do público.

O Zenit é o atual líder destacado da Liga russa, com seis pontos de vantagem sobre o Spartak Moscovo, segundo classificado com 33. Na Taça, a vida está mais complicada para os homens de São Petersburgo, que estão obrigados a vencer os dois jogos restantes da fase de grupos para evitarem a eliminação.