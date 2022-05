Rumores em torno do United não acabam: agora um ex-Sporting

Acuña, à direita, com a camisola do Sevilha

Marcos Acuña poderá ser uma das primeiras contratações da era Ten Hag no Manchester United, que deverá sofrer várias alterações no plantel.

A próxima época do Manchester United promete ter várias novidades naquilo que diz respeito ao plantel, e já começam a surgir os primeiros rumores. Ainda sem saber em que competição europeia irão participar, os "red devils" deverão sofrer uma revolução no plantel, sendo a única certeza para já, a presença de Erik ten Hag no banco.

Segundo o jornal argentino Olé, uma das primeiras contratações do neerlandês poderá ser o ex-sportinguista Marcos Acuña, atualmente no Sevilha. O argentino tem vindo a conseguir bons desempenhos nas últimas épocas, podendo abandonar os andaluzes por 20 milhões de euros. Caso chegue a Manchester, Acuña irá ter concorrência de Luke Shaw e do ex-portista, Alex Telles, pelo que a contração do argentino poderá significar a saída de um dos atuais laterais esquerdos da equipa. Tyrell Malacia, do Feyenoord, também já foi apontado como alvo.

Acuña está em Sevilha desde 2020, depois três anos no Sporting, onde partilhou balneário com um dos jogadores mais importantes do United na atualidade, Bruno Fernandes.